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Plus500 Depot
22.09.2026 12:06:37

Anleihe: Helvetia Baloise nimmt mit Tier-2-Anleihe 275 Mio Fr. auf

Zürich (awp) - Die Helvetia Baloise Holding AG emittiert unter Federführung von UBS und ZKB eine Anleihe (20NC10, Tier 2) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:         275 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         2,2875% (für 10 Jahre, danach 5y-Saron + 150 BP + 100 BP)
Emissionspreis: 100,00%
Laufzeit:       20 Jahre, bis 15.10.2046
Liberierung:    15.10.2026
Spread (MS):    + 150 BP 
Spred (Gov):    + 175 BP
ISIN:           CH1598620172
Rating:         A+ (S&P)
Instr-Rating:   A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 13.10.2026

dm/rw/hr

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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