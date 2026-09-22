|
22.09.2026 12:06:37
Anleihe: Helvetia Baloise nimmt mit Tier-2-Anleihe 275 Mio Fr. auf
Zürich (awp) - Die Helvetia Baloise Holding AG emittiert unter Federführung von UBS und ZKB eine Anleihe (20NC10, Tier 2) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 275 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,2875% (für 10 Jahre, danach 5y-Saron + 150 BP + 100 BP) Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 20 Jahre, bis 15.10.2046 Liberierung: 15.10.2026 Spread (MS): + 150 BP Spred (Gov): + 175 BP ISIN: CH1598620172 Rating: A+ (S&P) Instr-Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 13.10.2026
dm/rw/hr
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag leicht aufwärts, während der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.