Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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22.04.2026 12:03:36
Anleihe: Helvetia Baloise nimmt in 3 Tranchen 550 Mio Fr. auf
Helvetia Baloise
222.75 CHF -0.53%
Zürich (awp) - Die Helvetia Baloise Holding AG emittiert unter Federführung von BNP Paribas, Safra Sarasin, Deutscher Bank und UBS eine Dreier-Tranche (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
1. Tranche: Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,625% Emissionspreis: 100,045% Laufzeit: 2 Jahre, bis 12.05.2028 Liberierung: 12.05.2026 Yield to Mat.: 0,603% Spread (MS): + 48 BP Spred (Gov): + 54 BP Valor: 154'868'831 Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 8.5.2026 2. Tranche: Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,125% Emissionspreis: 100,376% Laufzeit: 6 Jahre, bis 12.05.2032 Liberierung: 12.05.2026 Yield to Mat.: 1,060% Spread (MS): + 70 BP Spred (Gov): + 82 BP Valor: 154'868'832 Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 8.5.2026 3. Tranche: Betrag: 225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,500% Emissionspreis: 101,044% Laufzeit: 10 Jahre, bis 12.05.2036 Liberierung: 12.05.2026 Yield to Mat.: 1,388% Spread (MS): + 82 BP Spred (Gov): + 101 BP Valor: 154'868'833 Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 8.5.2026
uh/an
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