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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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22.04.2026 12:03:36

Anleihe: Helvetia Baloise nimmt in 3 Tranchen 550 Mio Fr. auf

Helvetia Baloise
222.75 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die Helvetia Baloise Holding AG emittiert unter Federführung von BNP Paribas, Safra Sarasin, Deutscher Bank und UBS eine Dreier-Tranche (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche:
Betrag:         150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         0,625%
Emissionspreis: 100,045%
Laufzeit:       2 Jahre, bis 12.05.2028
Liberierung:    12.05.2026
Yield to Mat.:  0,603%
Spread (MS):    + 48 BP 
Spred (Gov):    + 54 BP
Valor:          154'868'831
Rating:         A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 8.5.2026

2. Tranche:
Betrag:         175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,125%
Emissionspreis: 100,376%
Laufzeit:       6 Jahre, bis 12.05.2032
Liberierung:    12.05.2026
Yield to Mat.:  1,060%
Spread (MS):    + 70 BP 
Spred (Gov):    + 82 BP
Valor:          154'868'832
Rating:         A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 8.5.2026

3. Tranche:
Betrag:         225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,500%
Emissionspreis: 101,044%
Laufzeit:       10 Jahre, bis 12.05.2036
Liberierung:    12.05.2026
Yield to Mat.:  1,388%
Spread (MS):    + 82 BP 
Spred (Gov):    + 101 BP
Valor:          154'868'833
Rating:         A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 8.5.2026

uh/an

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