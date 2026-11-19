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19.11.2026 12:27:41
Anleihe: Grand City Properties nimmt 125 Mio Fr. bis 2031 auf
Grand City Properties
6.94 CHF -1.22%
Zürich (awp) - Die Grand City Properties SA emittiert unter Federführung der UBS eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,305% Emissionspreis: 100,000% Laufzeit: 5 Jahre, bis 03.12.2031 Liberierung: 03.12.2026 Yield to Mat.: 2,305% Spread (MS): +170 BP Spread (Govt): +179 BP ISIN: CH1624853201 Issuer Rating: BBB (S&P) Kotierung: SIX, ab 01.12.2026
ra/
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