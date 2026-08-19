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ETF Sparplan
19.08.2026 11:45:36

Anleihe: GLKB nimmt 100 Mio Fr. für 5,5 Jahre auf

Zürich (awp) - Die Glarner Kantonalbank (GLKB, mit Garantie Kt. Glarus) emittiert in Eigenregie und unter Federführung von Raiffeisen und UBS eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          100 Mio Fr.
Coupon:          0,84%
Emissionspreis:  100,021%
Laufzeit:        5,5 Jahre, bis 17.03.2032
Liberierung:     17.09.2026
YTM:             0,836%
Spread (MS):     +40 BP
Spread (Govt.):  +56 BP
ISIN:            CH1593191104
Rating:          AA (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 15.09.2026

uh/tt/cf

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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