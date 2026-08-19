Anleihe: GLKB nimmt 100 Mio Fr. für 5,5 Jahre auf

Zürich (awp) - Die Glarner Kantonalbank (GLKB, mit Garantie Kt. Glarus) emittiert in Eigenregie und unter Federführung von Raiffeisen und UBS eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:

Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 0,84% Emissionspreis: 100,021% Laufzeit: 5,5 Jahre, bis 17.03.2032 Liberierung: 17.09.2026 YTM: 0,836% Spread (MS): +40 BP Spread (Govt.): +56 BP ISIN: CH1593191104 Rating: AA (S&P) Kotierung: SIX, ab 15.09.2026

uh/tt/cf