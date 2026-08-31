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31.08.2026 18:09:37
Anleihe: Givaudan emittiert Dual-Tranche über insgesamt 300 Mio Fr.
(Mit Angaben zum Verwendungszweck ergänzt)
Zürich (awp) - Die Givaudan SA emittiert unter Federführung von Basler KB, UBS und ZKB zwei Anleihen (Senior Unsecured) zu folgenden Konditionen:
1. Tranche: Betrag: 100 Mio Fr. (WNG) Coupon: 1,00% Emissionspreis: 100,068% Laufzeit: 5 Jahre 180 Tage, bis 17.03.2032 Liberierung: 17.09.2026 Yield to Mat.: 0,988% Spread (MS): +52 BP Sprad (Gov.): +71 BP Valor: CH1598619992 Rating: A-/Baa1 (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 15.09.2026 2. Tranche: Betrag: 200 Mio Fr. (WNG) Coupon: 1,35% Emissionspreis: 100,359% Laufzeit: 9 Jahre, bis 17.09.2035 Liberierung: 17.09.2026 Yield to Mat.: 1,308% Spread (MS): +67 BP Sprad (Gov.): +90 BP ISIN: CH1598620008 Rating: A-/Baa1 (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 15.09.2026
Den Erlös aus den Anleihen-Ausgabe werde für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, teilte Givaudan am Montagabend mit.
uh/ra/mk
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