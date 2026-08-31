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ETF Sparplan
31.08.2026 11:36:36

Anleihe: Givaudan emittiert Dual-Tranche über insgesamt 300 Mio Fr.

Zürich (awp) - Die Givaudan SA emittiert unter Federführung von Basler KB, UBS und ZKB zwei Anleihen (Senior Unsecured) zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche:     
Betrag:         100 Mio Fr. (WNG)
Coupon:         1%
Emissionspreis: 100,068%
Laufzeit:       5 Jahre 180 Tage, bis 17.03.2032
Liberierung:    17.09.2026
Yield to Mat.:  0,988%
Spread (MS):    +52 BP
Sprad (Gov.):   +71 BP
Valor:          CH1598619992
Rating:         A-/Baa1 (S&P/Moody's)         
Kotierung:      SIX, ab 15.09.2026

2. Tranche:     
Betrag:         200 Mio Fr. (WNG)
Coupon:         1,35%
Emissionspreis: 100,359%
Laufzeit:       9 Jahre 180 Tage, bis 17.09.2035
Liberierung:    17.09.2026
Yield to Mat.:  1,308%
Spread (MS):    +67 BP
Sprad (Gov.):   +90 BP
ISIN:           CH1598620008
Rating:         A-/Baa1 (S&P/Moody's)         
Kotierung:      SIX, ab 15.09.2026

uh/ra

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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