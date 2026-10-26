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26.10.2026 17:45:36

Anleihe: Galenica nimmt 200 Mio Fr. für 4 Jahre auf

(Ergänzt um Verwendungszweck der Mittel)

Zürich (awp) - Die Galenica AG emittiert unter Federführung der Deutschen Bank, ZKB und BKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,2775%
Emissionspreis:  100%
Laufzeit:        4 Jahre, bis 05.11.2030
Liberierung:     05.11.2026
Yield to Mat.:   1,2775%
Spread (MS):     +75 BP
Spread (Govt.):  +91,4 BP
ISIN:            CH1623313488
Rating:          BBB+/BBB (UBS/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 05.11.2026

Der Erlös der Transaktion wird für die Refinanzierung einer fälligen Obligationenanleihe und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

ra/cf

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