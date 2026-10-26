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26.10.2026 11:57:36
Anleihe: Galenica nimmt 200 Mio Fr. für 4 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Galenica AG emittiert unter Federführung der Deutschen Bank, ZKB und BKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,2775% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 4 Jahre, bis 05.11.2030 Liberierung: 05.11.2026 Yield to Mat.: 1,2775% Spread (MS): +75 BP Spread (Govt.): +91,4 BP ISIN: CH1623313488 Rating: BBB+/BBB (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 05.11.2026
ra/
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