Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’142 -0.2%  SPI 19’926 -0.1%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’684 0.1%  Euro 0.9219 0.0%  EStoxx50 6’221 0.0%  Gold 4’038 -1.3%  Bitcoin 48’499 0.5%  Dollar 0.8084 -0.2%  Öl 72.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Symrise-Aktie mit Equal Weight
Barclays Capital bescheinigt Equal Weight für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Analyse: Outperform-Bewertung für Richemont-Aktie von Bernstein Research
Aktien von Samsung und SK hynix fallen: Offenbar neue Mega-Investitionen geplant
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
Suche...
eToro entdecken
29.06.2026 12:33:36

Anleihe: Ferring nimmt mit Dualtranche 250 Mio Fr. auf

Zürich (awp) - Ferring Pharmaceuticals SA hat unter Federführung von UBS, BKB, Deutscher Bank sowie der BCV als Co-Manager zwei Anleihen zu folgenden Konditionen emittiert: 

1. Tranche:
Betrag:         125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,45%
Emissionspreis: 100,057%
Laufzeit:       6 Jahre, bis 30.07.2032
Liberierung:    31.07.2026
Yield to Mat.:  1,44%
Spread (MS):    +115 BP
Spread (Gov.):  +132 BP 
Valor:          CH1580409089
Rating:         BBB/Baa (UBS/Fedafin)
Kotierung:      SIX, ab 29.07.2026

2. Tranche:
Betrag:         125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,9%
Emissionspreis: 100,385%
Laufzeit:       10 Jahre, bis 31.07.2036
Liberierung:    31.07.2026
Yield to Mat.:  1,858%
Spread (MS):    +135 BP
Spread (Gov.):  +161 BP  
Valor:          CH1580409097 
Rating:         BBB/Baa (UBS/Fedafin)
Kotierung:      SIX, ab 29.07.2026

rw/

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Quantencomputer als Bitcoin-Killer? Coinbase warnt vor Milliardenrisiko
Drei China-Aktien mit Potenzial? Goldman Sachs legt sich fest
SMI etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Morning Briefing - International
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer
USA und Iran starten Verhandlungen in der Schweiz
Gold, Öl & Co. in KW 26: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
KW 26: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Top-Rankings

KW 26: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 26: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 26: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.