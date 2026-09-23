Fomento Economico Mexicano Aktie 913400 / US3444191064
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23.09.2026 12:45:37
Anleihe: Femsa nimmt 300 Mio Fr. bis 2031 auf
Fomento Economico Mexicano
107.00 EUR 0.94%
Zürich (awp) - Die Fomento Economico Mexicano (Femsa) emittiert unter Federführung von UBS und Commerzbank sowie der Basler KB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,73% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 5 Jahre, bis 14.10.2031 Liberierung: 14.10.2026 Spread (MS): +107 BP Spread (Govt.): +127 BP ISIN: CH1609605238 Rating: BBB+/A (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 12.10.2026
dm/
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