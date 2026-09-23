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23.09.2026 12:45:37

Anleihe: Femsa nimmt 300 Mio Fr. bis 2031 auf

Fomento Economico Mexicano
107.00 EUR 0.94%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die Fomento Economico Mexicano (Femsa) emittiert unter Federführung von UBS und Commerzbank sowie der Basler KB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,73%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        5 Jahre, bis 14.10.2031
Liberierung:     14.10.2026
Spread (MS):     +107 BP
Spread (Govt.):  +127 BP
ISIN:            CH1609605238
Rating:          BBB+/A (S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 12.10.2026

dm/

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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