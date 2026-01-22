|
Anleihe: Europäische Investitionsbank nimmt 150 Mio Franken für 12 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Europäische Investitionsbank (EIB) emittiert unter Federführung der Commerzbank eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,8675% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 12 Jahre, bis 19.02.2038 Liberierung: 19.02.2026 Spread (MS): +16 BP Spread (Govt.): +52 BP ISIN: CH1472996961 Rating: Aaa/AAA/AAA (Moody's/S&P/Fitch) Instr. Rating: Aaa/AAA/AAA (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 17.02.2026 Stückelung: 200'000 Fr.
