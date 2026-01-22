Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’214 0.4%  SPI 18’281 0.4%  Dow 49’077 1.2%  DAX 24’830 1.1%  Euro 0.9277 -0.2%  EStoxx50 5’950 1.2%  Gold 4’828 -0.1%  Bitcoin 71’284 0.2%  Dollar 0.7923 -0.4%  Öl 64.2 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Rohstoffe
Novo-Nordisk-Aktie im Plus: Zwischen Analystenkommentaren und Zoll-Entspannung
Ryanair-Aktie im Blick: Wortgefecht mit Elon Musk sorgt für Aufmerksamkeit
Kryptokurse am Donnerstagmittag
ARYZTA-Aktie schnellt hoch: Management stellt weiteres organisches Wachstum in Aussicht
Suche...
Plus500 Depot
22.01.2026 13:06:36

Anleihe: Europäische Investitionsbank nimmt 150 Mio Franken für 12 Jahre auf

Zürich (awp) - Die Europäische Investitionsbank (EIB) emittiert unter Federführung der Commerzbank eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,8675%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        12 Jahre, bis 19.02.2038
Liberierung:     19.02.2026
Spread (MS):     +16 BP
Spread (Govt.):  +52 BP
ISIN:            CH1472996961
Rating:          Aaa/AAA/AAA (Moody's/S&P/Fitch)
Instr. Rating:   Aaa/AAA/AAA (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 17.02.2026
Stückelung:      200'000 Fr.

pre

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
Carl Zeiss Meditec-Aktie mit zweistelligen Kursverlusten: Jahresausblick nach unten revidiert
Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
Bayer-Aktie im Plus: FDA fördert Netzhaut-Zelltherapie
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag im Minus
UBS AG bescheinigt Neutral für Nestlé-Aktie
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
US-Börsen beenden Handel stark im Plus -- SMI schliesst stabil -- DAX schlussendlich tiefer -- Märkte in Fernost letztlich uneinheitlich

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:18 Finanzausgleich: Millionen für ostdeutsche Bundesländer
13:19 Kommt jetzt der große US-Boykott?
13:00 AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss auf Zehnjahrestief nach schwachen Geschäftssignalen
12:53 AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse ziehen an - Allfunds-Übernahmeplan kommt gut an
12:51 ROUNDUP: Grünen-Votum zu Mercosur sorgt für parteiinternen Streit
12:49 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight'
12:41 KORREKTUR/ROUNDUP 3/'Fast drei Wochen': Merz kritisiert Fehltage wegen Krankheit
12:40 ROUNDUP/Quartal schwach: Carl Zeiss Meditec verabschiedet sich von Jahresziel
12:36 AKTIEN IM FOKUS: Konsolidierungsfantasie stützt Telekom-Sektor
12:33 KORREKTUR: Carl Zeiss Meditec: Jahresziel wird wohl nicht erreicht