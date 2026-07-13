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13.07.2026 12:33:36
Anleihe: Eurofima nimmt 150 Mio Fr. bis 2035 auf
Zürich (awp) - Die Eisenbahnmaterial-Finanzierungsgesellschaft Eurofima begibt unter Federführung von BKB, UBS und ZKB eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 0,875% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 9 Jahre, bis 20.07.2035 Liberierung: 20.07.2026 Yield to Mat.: 0,875% Spread (MS): +27 BP Spread (Govt.): +49 BP ISIN: CH1580409162 Rating: Aa2/AA/AA (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 17.7.2026
uh/cf
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