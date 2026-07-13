Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’248 0.1%  SPI 20’030 0.0%  Dow 52’637 0.3%  DAX 25’100 0.1%  Euro 0.9259 0.4%  EStoxx50 6’271 0.0%  Gold 4’067 -1.1%  Bitcoin 51’043 -1.1%  Dollar 0.8102 0.2%  Öl 78.4 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Mercedes-Benz-Aktie trotzdem wenig bewegt: Juristischer Etappensieg im britischen Milliardenverfahren
VP Bank-Aktie dennoch tiefer: Bank erzielt Teilerfolg im Streit mit der Finma
Wenn Mean Reversion versagt: Die Risiken des Pairs Tradings
Börsen-Schock in Seoul: SK hynix-Absturz nach NASDAQ-Debüt reisst auch Samsung mit
Bitcoin unter Druck: Neue Angriffe im Iran-Krieg belasten den Kryptomarkt
Suche...
13.07.2026 12:33:36

Anleihe: Eurofima nimmt 150 Mio Fr. bis 2035 auf

Zürich (awp) - Die Eisenbahnmaterial-Finanzierungsgesellschaft Eurofima begibt unter Federführung von BKB, UBS und ZKB eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          150 Mio Fr.
Coupon:          0,875%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        9 Jahre, bis 20.07.2035
Liberierung:     20.07.2026
Yield to Mat.:   0,875%
Spread (MS):     +27 BP
Spread (Govt.):  +49 BP
ISIN:            CH1580409162          
Rating:          Aa2/AA/AA (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 17.7.2026

uh/cf

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börsen-Schock in Seoul: SK hynix-Absturz nach NASDAQ-Debüt reisst auch Samsung mit
Handel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich
Iran-Konflikt eskaliert am Wochenende: Wie werden die Ölpreise reagieren?
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Neue Daten könnten Basis verbreitern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple verklagt ChatGPT-Firma OpenAI
Auftrag aus Grossbritannien für Rheinmetall: Aktie gibt dennoch etwas nach
Gold, Öl & Co. in KW 28: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 28: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.