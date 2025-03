Anleihe: Engie SA nimmt mit zwei Greenbonds 300 Mio Franken auf

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag mit einer negativen Tendenz, während der deutsche Aktienmarkt knapp unter die Nulllinie zurückfällt. An den US-Börsen übernehmen zum Wochenstart die Bullen das Ruder. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart mehrheitlich nach oben.