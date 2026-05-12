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12.05.2026 18:09:36

Anleihe: Energie 360 nimmt 150 Mio Fr. bis 2034 auf

(Mit Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Die Energie 360 Grad AG emittiert unter Federführung von ZKB und UBS eine Anleihe (Green Bond, Senior Unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,4%
Emissionspreis:  100,075%
Laufzeit:        8 Jahre, bis 09.06.2034
Liberierung:     09.06.2026
Yield to Mat.:   1,390%
Spread (MS):     +85 BP
Spread (Govt):   +102,5 BP
ISIN:            CH1562934526
Issuer Rating:   A/A- (UBS/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 08.06.2026

Mit der nachhaltigkeitsbezogenen Anleihe sichert sich das Unternehmen gemäss eigenen Angaben die Finanzierung für den schnellen Ausbau erneuerbarer Energien und der Infrastruktur für Elektromobilität.

uh/ra

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