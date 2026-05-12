Anleihe: Energie 360 nimmt 150 Mio Fr. bis 2034 auf

(Mit Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Die Energie 360 Grad AG emittiert unter Federführung von ZKB und UBS eine Anleihe (Green Bond, Senior Unsecured) zu folgenden Konditionen:

Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,4% Emissionspreis: 100,075% Laufzeit: 8 Jahre, bis 09.06.2034 Liberierung: 09.06.2026 Yield to Mat.: 1,390% Spread (MS): +85 BP Spread (Govt): +102,5 BP ISIN: CH1562934526 Issuer Rating: A/A- (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 08.06.2026

Mit der nachhaltigkeitsbezogenen Anleihe sichert sich das Unternehmen gemäss eigenen Angaben die Finanzierung für den schnellen Ausbau erneuerbarer Energien und der Infrastruktur für Elektromobilität.

uh/ra