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29.09.2026 13:03:36
Anleihe: Emirates NBD Bank PJSC nimmt 150 Mio Fr. bis 2031 auf
Zürich (awp) - Die Emirates NBD Bank PJSC begibt unter der Federführung von BNP Paribas und der UBS sowie in Eigenregie eine grüne Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,8675% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 5 Jahre, bis 13.10.2031 Liberierung: 13.10.20266 Spread (MS): +115 BP Spread (Govt.): +135 BP ISIN: CH1609605279 Rating: A1/A+ (Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 09.10.2026
cf/dm
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