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17.08.2026 11:45:36
Anleihe: EGW nimmt 153,8 Mio Fr. bis 2046 auf
Zürich (awp) - Die Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger (EGW) emittiert unter Federführung der ZKB eine Anleihe (Serie 76, mit Solidarbürgschaft Eidgenossenschaft) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 153,8 Mio Fr. (WNG) Coupon: 1,2376% Emissionspreis: 102,052% Laufzeit: 20 Jahre, bis 11.09.2046 Liberierung: 11.09.2026 Yield to Mat.: 1,1225% Spread (MS): +20 BP Spread (Govt.): +59,8 BP ISIN: CH1581468159 Rating: AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 10.09.2026
uh/ra
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