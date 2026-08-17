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17.08.2026 11:45:36

Anleihe: EGW nimmt 153,8 Mio Fr. bis 2046 auf

Zürich (awp) - Die Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger (EGW) emittiert unter Federführung der ZKB eine Anleihe (Serie 76, mit Solidarbürgschaft Eidgenossenschaft) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          153,8 Mio Fr. (WNG)
Coupon:          1,2376%
Emissionspreis:  102,052%
Laufzeit:        20 Jahre, bis 11.09.2046
Liberierung:     11.09.2026
Yield to Mat.:   1,1225%
Spread (MS):     +20 BP
Spread (Govt.):  +59,8 BP
ISIN:            CH1581468159
Rating:          AAA (ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 10.09.2026

uh/ra

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