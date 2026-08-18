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18.08.2026 12:15:36
Anleihe: E.ON nimmt 140 Mio Fr. bis 2035 auf
Zürich (awp) - Der deutsche Energiekonzern E.ON emittiert unter Federführung von BNP Paribas eine Anleihe (Greenbond, unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 140 Mio Fr. Coupon: 1,44% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 9 Jahre, bis 27.08.2035 Liberierung: 27.08.2026 YTM: 1,44% Spread (MS): +80 BP Spread (Govt.): +107 BP ISIN: CH1564882012 Rating: BBB+/Baa2/BBB+ (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 25.08.2026
uh/ra
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