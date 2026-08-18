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18.08.2026 12:09:36

Anleihe: E.ON nimmt 140 Mio Fr. bis 2035 auf

Zürich (awp) - Der deutsche Energiekonzern E.ON emittiert unter Federführung von BNP Paribas eine Anleihe (Greenbond, unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          140 Mio Fr.
Coupon:          1,44%
Emissionspreis:  100%
Laufzeit:        9 Jahre, bis 27.08.2035
Liberierung:     27.08.2026
YTM:             1,44%
Spread (MS):     +80 BP
Spread (Govt.):  +107 BP
ISIN:            CH1564882012
Rating:          BBB+/Baa2/BBB+ (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 25.08.2026

uh/ra

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