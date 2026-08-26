|
26.08.2026 14:21:36
Anleihe: Deutsche Bank nimmt 150 Mio Fr. bis 2031/36 auf
Zürich (awp) - Die Deutsche Bank AG begibt in Eigenregie sowie mit Raiffeisen und ZKB als Co-Manager eine Anleihe (10NC5 Tier2, Clean-Up Call 75%) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 1,7325% (bis 2031, danach Swap5Y +138 BP) Emissionspreis: 100,000% Laufzeit: 10 Jahre, bis 16.09.2036 Call-Datum: nach 5 Jahren (ab Sept. 2031) Liberierung: 16.09.2026 Yield to Mat.: 1,7325% (bis 2031) Spread (MS): +138 BP Spread (Gov.): +154,8 BP ISIN: CH1602654332 Issuer Rating: A1/A/A+ (Moody's/S&P/Fitch) Instr. Rating: Baa3/BBB-/BBB Kotierung: SIX, ab 14.09.2026
uh/dm
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen uneins
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.