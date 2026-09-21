Anleihe: DekaBank nimmt 100 Mio Fr. mit Tier-2-Anleihe auf

Zürich (awp) - Die DekaBank Deutsche Girozentrale begibt unter Federführung von BNP Paribas und UBS eine nachrangige Tier-2-Anleihe zu folgenden Konditionen:

Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,74% für 5 Jahre, danach 5Y-Saron +112 BP Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 10 Jahre, bis 13.10.2036 Liberierung: 13.10.2026 Spread (MS): +112 BP Spread (Govt.): +130 BP ISIN: CH1585337673 Rating: Aa1/A+ (Moody's/S&P) Instr-Rating: A3 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 9.10.2026

an/ra