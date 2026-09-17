Danske Bank Aktie 1150721 / DK0010274414
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17.09.2026 13:21:36
Anleihe: Danske Bank nimmt 110 Mio Franken bis 2033/34 auf
Danske Bank
47.61 CHF 1.68%
Zürich (awp) - Die Danske Bank AS begibt eine Anleihe unter der Federführung von UBS Senior Non-Preferred Notes (8NC7) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,3975% (bis Call Datum, danach Swap1Y +70 BP) Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 8 Jahre, bis 29.09.2034 Call-Datum: nach 7 Jahren, am 29.09.2033 Liberierung: 29.09.2026 Spread (MS): +70 BP Spread (Govt.): +92 BP ISIN: CH1598620131 Rating: A+/A1/AA (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 25.09.2026 Stückelung: 200'000 Fr.
cg/
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