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16.09.2026 13:51:36
Anleihe: Crédit Agricole nimmt 170 Mio Fr. bis 2033/34 auf
Zürich (awp) - Crédit Agricole SA emittiert in Eigenregie zusammen mit der UBS Senior Non-Preferred Notes (8NC7) zu folgenden Konditionen
Betrag: 170 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,8325% (bis 2033, danach Swap1Y +110 BP) Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 8 Jahre, bis 23.09.2034 Call-Datum: nach 7 Jahren, am 23.09.2033 Liberierung: 23.09.2026 Spread (MS): +110 BP Spread (Govt.): +132 BP ISIN: CH1478430809 Rating: A1/A+/AA- (Moody's/S&P/Fitch) Instr. Rating: A3/A-/A+ (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 22.09.2026 Stückelung: 100'000 Fr.
hr/rw
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