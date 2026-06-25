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25.06.2026 14:12:36

Anleihe: Crédit Agricole nimmt 160 Mio Franken für 10 Jahre auf

Zürich (awp) - Die Crédit Agricole SA emittiert in Eigenregie und unter Federführung der UBS und Deutsche Bank eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          160 Mio Fr.
Coupon:          1,5075%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        10 Jahre, bis 09.07.2036
Liberierung:     09.07.2026
Spread (MS):     +128 BP
Spread (Govt.):  +142 BP
ISIN:            CH1571219406
Rating:          BBB+/Baa1(S&P/Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 07.07.2026

dm/

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