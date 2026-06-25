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25.06.2026 14:12:36
Anleihe: Crédit Agricole nimmt 160 Mio Franken für 10 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Crédit Agricole SA emittiert in Eigenregie und unter Federführung der UBS und Deutsche Bank eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 160 Mio Fr. Coupon: 1,5075% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 10 Jahre, bis 09.07.2036 Liberierung: 09.07.2026 Spread (MS): +128 BP Spread (Govt.): +142 BP ISIN: CH1571219406 Rating: BBB+/Baa1(S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 07.07.2026
dm/
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