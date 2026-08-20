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20.08.2026 12:33:36
Anleihe: Crédit Agricole nimmt 125 Mio Fr. bis 2034 auf
Zürich (awp) - Die französische Crédit Agricole (Home Loan) emittiert unter Federführung von Commerzbank, UBS und Crédit Agricole CIB (no books) eine Anleihe (Green Public Fixed Rate Covered Bonds) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,02% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 8 Jahre, bis 04.09.2034 Liberierung: 04.09.2026 Spread (MS): +45 BP Spread (Govt.): +68 BP ISIN: CH1593191112 Rating: AAA/Aaa/AAA (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 02.09.2026
uh/
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