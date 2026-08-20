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Plus500 Depot
20.08.2026 12:33:36

Anleihe: Crédit Agricole nimmt 125 Mio Fr. bis 2034 auf

Zürich (awp) - Die französische Crédit Agricole (Home Loan) emittiert unter Federführung von Commerzbank, UBS und Crédit Agricole CIB (no books) eine Anleihe (Green Public Fixed Rate Covered Bonds) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,02%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        8 Jahre, bis 04.09.2034
Liberierung:     04.09.2026
Spread (MS):     +45 BP
Spread (Govt.):  +68 BP
ISIN:            CH1593191112
Rating:          AAA/Aaa/AAA (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 02.09.2026

uh/

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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