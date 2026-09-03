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03.09.2026 11:45:36
Anleihe: Cornèr Banca nimmt 150 Mio Fr. bis 2030 auf
Zürich (awp) - Die Cornèr Banca SA emittiert unter Federführung von ZKB, BJSS und BKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,25% Emissionspreis: 100,155% Laufzeit: 4 Jahre, bis 16.09.2030 Liberierung: 16.09.2026 YTM: 1,210% Spread (MS): +80,0 BP Spred (Gov): +98,6 BP ISIN: CH1581468258 Instr. Rating: BBB+ (Fitch) Kotierung: SIX, ab 15.09.2026
dm/cg
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