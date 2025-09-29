Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.09.2025 13:09:36

Anleihe: Commerzbank nimmt mit Tier 2-Anleihe (10NC5) 125 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Commerzbank begibt in Eigenregie eine Tier 2- Anleihe (10/NC5 Resettable Notes) zu folgenden Konditionen 

Betrag:          125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,525%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        10 Jahre, bis 15.10.2035
Call-Datum:      nach 5 Jahren, am 15.10.2030
Liberierung:     15.10.2025
Spread (MS):     +140 BP
Spread (Govt.):  +153 BP
ISIN:            CH1472996938
Rating:          Baa2/BBB- (Moody's/S&P)
Instr. Rating:   Baa2/BBB- (Moody's/S&P)
Kotierung:       SIX, ab 13.10.2025
Stückelung:      100'000 Fr.

pre

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

