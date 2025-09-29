|
29.09.2025 13:09:36
Anleihe: Commerzbank nimmt mit Tier 2-Anleihe (10NC5) 125 Mio Franken auf
Zürich (awp) - Commerzbank begibt in Eigenregie eine Tier 2- Anleihe (10/NC5 Resettable Notes) zu folgenden Konditionen
Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,525% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 10 Jahre, bis 15.10.2035 Call-Datum: nach 5 Jahren, am 15.10.2030 Liberierung: 15.10.2025 Spread (MS): +140 BP Spread (Govt.): +153 BP ISIN: CH1472996938 Rating: Baa2/BBB- (Moody's/S&P) Instr. Rating: Baa2/BBB- (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 13.10.2025 Stückelung: 100'000 Fr.
