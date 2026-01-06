|
06.01.2026 12:48:36
Anleihe: CIBC nimmt mit 5-jähriger Anleihe 325 Mio Franken auf
Zürich (awp) - Die Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) begibt zusammen mit Commerzbank und UBS als Federführer eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 325 Mio Fr. Coupon: 0,630% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 5 Jahre, bis 20.01.2031 Liberierung: 20.01.2026 Spread (MS): +34 BP Spread (Govt.): +54 BP ISIN: CH1512676821 Instr. Rating: Aaa/AAA (Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 16.01.2026
dm/uh
