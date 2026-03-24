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24.03.2026 19:09:36
Anleihe: Cham Swiss Properties nimmt 100 Mio Fr. bis 2033 auf
(Ergänzt um Verwendungszweck im letzten Abschnitt)
Zürich (awp) - Die Cham Swiss Properties AG emittiert unter Federführung von UBS, ZKB und Raiffeisen eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,55% Emissionspreis: 100,115% Laufzeit: 7 Jahre, bis 28.04.2033 Liberierung: 28.04.2026 Yield to Mat.: 1,533% Spread (MS): +105 BP Spread (Govt.): +122 BP ISIN: CH1540977266 Rating: BBB-/BBB- (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 24.04.2026
Das Kapital diene der Rückführung von Krediten und Investitionen in das bestehende Entwicklungsportfolio, teilte das Unternehmen am Abend mit.
uh/cf
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