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Cham Swiss Properties Aktie 52402695 / CH0524026959

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21.09.2026 19:03:36

Anleihe: Cham Swiss Properties nimmt 100 Mio Fr. bis 2031 auf

(Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Die Cham Swiss Properties AG emittiert unter Federführung von Basler KB, LUKB und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,6%
Emissionspreis:  100,167%
Laufzeit:        5 Jahre, bis 27.10.2031
Liberierung:     27.10.2026
Yield to Mat.:   1,565%
Spread (MS):     +95 BP
Spread (Govt.):  +116,6 BP
ISIN:            CH1581468365
Rating:          BBB-/BBB- (ZKB/UBS)
Kotierung:       SIX, ab 26.10.2026

Die Mittel sollen in bestehende Entwicklungsprojekte und Bauvorhaben investiert sowie zur Rückzahlung kurzfristiger Kredite verwendet werden, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst.

ra/cg/

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