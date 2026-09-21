Cham Swiss Properties Aktie 52402695 / CH0524026959
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21.09.2026 19:03:36
Anleihe: Cham Swiss Properties nimmt 100 Mio Fr. bis 2031 auf
(Verwendungszweck ergänzt)
Zürich (awp) - Die Cham Swiss Properties AG emittiert unter Federführung von Basler KB, LUKB und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,6% Emissionspreis: 100,167% Laufzeit: 5 Jahre, bis 27.10.2031 Liberierung: 27.10.2026 Yield to Mat.: 1,565% Spread (MS): +95 BP Spread (Govt.): +116,6 BP ISIN: CH1581468365 Rating: BBB-/BBB- (ZKB/UBS) Kotierung: SIX, ab 26.10.2026
Die Mittel sollen in bestehende Entwicklungsprojekte und Bauvorhaben investiert sowie zur Rückzahlung kurzfristiger Kredite verwendet werden, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst.
ra/cg/
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