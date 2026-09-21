Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’952 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’596 1.2%  Euro 0.9436 0.0%  EStoxx50 6’320 1.3%  Gold 4’360 -0.5%  Bitcoin 69’627 4.3%  Dollar 0.8218 -0.1%  Öl 101.1 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG
UBS AG gibt Continental-Aktie Buy
Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
BMW-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
Suche...
ETF Sparplan
21.09.2026 11:57:36

Anleihe: Cham Swiss Properties nimmt 100 Mio Fr. bis 2031 auf

Zürich (awp) - Die Cham Swiss Properties AG emittiert unter Federführung von Basler KB, LUKB und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,6%
Emissionspreis:  100,167%
Laufzeit:        5 Jahre, bis 27.10.2031
Liberierung:     27.10.2026
Yield to Mat.:   1,565%
Spread (MS):     +95 BP
Spread (Govt.):  +116,6 BP
ISIN:            CH1581468365
Rating:          BBB-/BBB- (ZKB/UBS)
Kotierung:       SIX, ab 26.10.2026

ra/

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Deutsche Bank-Aktie: Dieser neue Krypto-Service verändert das Geschäft in Europa
NVIDIA-Aktie: Die 5-Millionen-Dollar-Wette, die den Chipkonzern rettete

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.