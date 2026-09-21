Anleihe: Cham Swiss Properties nimmt 100 Mio Fr. bis 2031 auf

Zürich (awp) - Die Cham Swiss Properties AG emittiert unter Federführung von Basler KB, LUKB und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:

Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,6% Emissionspreis: 100,167% Laufzeit: 5 Jahre, bis 27.10.2031 Liberierung: 27.10.2026 Yield to Mat.: 1,565% Spread (MS): +95 BP Spread (Govt.): +116,6 BP ISIN: CH1581468365 Rating: BBB-/BBB- (ZKB/UBS) Kotierung: SIX, ab 26.10.2026

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