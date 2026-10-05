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05.10.2026 13:48:36
Anleihe: Cembra nimmt mit Doppeltranche 250 Mio Fr. auf
Zürich (awp) - Die Cembra Money Bank AG begibt unter Federführung der ZKB zwei Anleihen (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
1. Tranche: Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,5388% (1. kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 4,30 Jahre, bis 18.02.2031 Liberierung: 30.10.2026 YTM: 1,5394% Spread (MS): +97 BP Spred (Gov): +117,8 BP ISIN: CH1606711518 Issuer Rating: A-/A- (S&P/ZKB) Kotierung: SIX, ab 29.10.2026 2. Tranche: Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,8026% (1. kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 6 99 Jahre, bis 28.10.2033 Liberierung: 30.10.2026 Spread (MS): +112 BP Spred (Gov): +136,0 BP ISIN: CH1606711526 Issuer Rating: A-/A- (S&P/ZKB) Kotierung: SIX, ab 29.10.2026
uh/
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