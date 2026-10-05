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05.10.2026 13:48:36

Anleihe: Cembra nimmt mit Doppeltranche 250 Mio Fr. auf

Zürich (awp) - Die Cembra Money Bank AG begibt unter Federführung der ZKB zwei Anleihen (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche: 
Betrag:           150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           1,5388% (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis:   100,00%
Laufzeit:         4,30 Jahre, bis 18.02.2031
Liberierung:      30.10.2026
YTM:              1,5394%
Spread (MS):      +97 BP 
Spred (Gov):      +117,8 BP
ISIN:             CH1606711518
Issuer Rating:    A-/A- (S&P/ZKB)
Kotierung:        SIX, ab 29.10.2026

2. Tranche:
Betrag:           100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           1,8026% (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis:   100,00% 
Laufzeit:         6 99 Jahre, bis 28.10.2033
Liberierung:      30.10.2026
Spread (MS):      +112 BP 
Spred (Gov):      +136,0 BP
ISIN:             CH1606711526
Issuer Rating:    A-/A- (S&P/ZKB)
Kotierung:        SIX, ab 29.10.2026

uh/

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