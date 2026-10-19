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19.10.2026 14:12:36

Anleihe: Cembra nimmt 350 Mio Fr. für gut 2 Jahre auf

Zürich (awp) - Die Cembra Money Bank AG begibt unter Federführung der Deutschen Bank eine Anleihe (Auto Covered, Garantie Cembra Auto Finance AG) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:           350 Mio Fr. (WNG)
Coupon:           0,9387%
Emissionspreis:   100,00%
Laufzeit:         2,25 Jahre, bis 31.1.2029
Liberierung:      2.11.2026
Spread (MS):      +51 BP
ISIN:             CH1621056493
Issuer Rating:    A-/A- (S&P/ZKB)
Issue Rating:     AAA (Fitch)
Kotierung:        SIX, ab 2.11.2026

uh/

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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