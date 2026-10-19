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19.10.2026 14:12:36
Anleihe: Cembra nimmt 350 Mio Fr. für gut 2 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Cembra Money Bank AG begibt unter Federführung der Deutschen Bank eine Anleihe (Auto Covered, Garantie Cembra Auto Finance AG) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 350 Mio Fr. (WNG) Coupon: 0,9387% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 2,25 Jahre, bis 31.1.2029 Liberierung: 2.11.2026 Spread (MS): +51 BP ISIN: CH1621056493 Issuer Rating: A-/A- (S&P/ZKB) Issue Rating: AAA (Fitch) Kotierung: SIX, ab 2.11.2026
uh/
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