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28.10.2026 16:00:36
Anleihe: Cembra Money Bank nimmt über "ewigen" Bond 75 Mio Fr. auf
Zürich (awp) - Die Cembra Money Bank nimmt unter Federführung der UBS eine ewige Anleihe (Perpetual Additional Tier 1 Subordinated PerpNC5.5 Bonds) zu folgenden Konditionen auf:
Betrag: 75 Mio Fr. Coupon: 4,25% Emissionspreis: 100% Laufzeit: unendlich, kein Ablaufdatum Liberierung: 26.11.2026 Yield to call: 4,25% Spread (MS): +369 BP ISIN: CH1619474021 Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 24.11,2026
cf/rw
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