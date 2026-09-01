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01.09.2026 12:45:36
Anleihe: BPCE nimmt 170 Mio Fr. bis 2034 auf
Zürich (awp) - Die französische Bankengruppe BPCE SA emittiert unter Federführung von BNP Paribas, Deutscher Bank, ZKB und Natixis (Joint Lead No Books) eine Anleihe (Senior preferred) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 170 Mio Fr. Coupon: 1,5175% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 8 Jahre, bis 25.09.2034 Liberierung: 25.09.2026 Spread (MS): +90 BP Spread (Govt.): +114,8 BP ISIN: CH1581468225 Issurer Rating: A+/A1/A+ (S&P/Moody's/Fitch) Instr. Rating: A+/A2/A+ (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 24.09.2026
uh
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