12.01.2026 12:57:36
Anleihe: BNP Paribas nimmt 265 Mio Fr. bis 2033 auf
Zürich (awp) - Die BNP Paribas begibt zusammen mit Julius Bär, Vontobel, Raiffeisen und der ZKB als Co-Manager einen Green Bond zu folgenden Konditionen:
Betrag: 265 Mio Fr. Coupon: 1,465% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 7 Jahre, bis 20.01.2033 Liberierung: 20.01.2026 Yield to mat.: % Spread (MS): +102 BP Spread (Govt.): +129 BP ISIN: CH1504033650 Rating: A1/A+/A+ (Moody's/S&P/Fitch) Insr. Rating: Baa1/A-/A+ (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 19.01.2026
cf/pre
