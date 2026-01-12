Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’396 -0.2%  SPI 18’460 -0.2%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’345 0.3%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’994 -0.1%  Gold 4’586 1.7%  Bitcoin 72’253 -0.8%  Dollar 0.7978 -0.3%  Öl 62.9 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Abivax-Aktie nach Übernahmegerüchten durch Eli Lilly beflügelt
Tesla-Aktie: Analysten erwarten spürbaren Preisrückgang beim Cybertruck
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag
Valora-Aktie im Fokus: Konzern stellt sich mit neuer "Foodvenience"-Struktur breiter auf
Deutsche Bank AG verleiht Henkel vz-Aktie Buy in jüngster Analyse
Suche...
eToro entdecken
12.01.2026 12:57:36

Anleihe: BNP Paribas nimmt 265 Mio Fr. bis 2033 auf

Zürich (awp) - Die BNP Paribas begibt zusammen mit Julius Bär, Vontobel, Raiffeisen und der ZKB als Co-Manager einen Green Bond zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          265 Mio Fr.
Coupon:          1,465%
Emissionspreis:  100%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 20.01.2033
Liberierung:     20.01.2026
Yield to mat.:   %
Spread (MS):     +102 BP
Spread (Govt.):  +129 BP
ISIN:            CH1504033650
Rating:          A1/A+/A+ (Moody's/S&P/Fitch)
Insr. Rating:    Baa1/A-/A+ (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 19.01.2026

cf/pre

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie steigt: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Krypto-Ausblick 2026: Franklin Templeton setzt auf Bitcoin und Ethereum
Galaxy Digital sieht Bitcoin 2026 in einer herausfordernden Phase
UBS-Aktie unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
SMI stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:49 GNW-News: BioNTech präsentiert auf der 44. J.P. Morgan Healthcare-Konferenz Updates zur Geschäftsentwicklung und Schwerpunkte für das Jahr 2026
12:49 ANALYSE-FLASH: UBS belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 1030 Euro
12:34 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro
12:22 OTS: Lotto Hamburg / LOTTO Hamburg zieht Bilanz für 2025: Für die städtischen ...
12:21 OTS: Lotto Hamburg / LOTTO Hamburg zieht Bilanz für 2025: Für die städtischen ...
12:29 Infineon-Aktie im Plus: Jefferies belässt Infineon auf 'Buy'
12:15 Mehr Widersprüche und Klagen gegen Bürgergeld-Bescheide
12:11 ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 273 Euro - 'Neutral'
12:11 Aktien Frankfurt: Dax setzt Rekordrally mit kleinem Schrittchen fort
12:07 ROUNDUP 3/Trump: 'Der Iran will verhandeln'