08.01.2026 13:57:36

Anleihe: BNG stockt 1,094%-Bond 2044 um 75 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Nv Bank Nederlandse Gemeenten BNG stockt unter Federführung von BNP Paribas eine Anleihe (Social Bond) zu folgenden Konditionen auf: 

Betrag:           75 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  250 Mio Fr.
Coupon:           1,094%
Emissionspreis:   98,429%
Laufzeit:         18,141 Jahre, bis 28.03.2044
Liberierung:      05.02.2026
Yield to Mat.:    1,191%
Spread (MS):      +28 BP
Spread (Govt.):   +76 BP
ISIN prov.:       CH1504033635
ISIN:             CH1428866961
Rating:           Aaa/AAA/AAA (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:        SIX, ab 03.02.2026
Stückelung:       5000 Fr.

ra/

