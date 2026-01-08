|
Anleihe: BNG stockt 1,094%-Bond 2044 um 75 Mio Franken auf
Zürich (awp) - Die Nv Bank Nederlandse Gemeenten BNG stockt unter Federführung von BNP Paribas eine Anleihe (Social Bond) zu folgenden Konditionen auf:
Betrag: 75 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 250 Mio Fr. Coupon: 1,094% Emissionspreis: 98,429% Laufzeit: 18,141 Jahre, bis 28.03.2044 Liberierung: 05.02.2026 Yield to Mat.: 1,191% Spread (MS): +28 BP Spread (Govt.): +76 BP ISIN prov.: CH1504033635 ISIN: CH1428866961 Rating: Aaa/AAA/AAA (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 03.02.2026 Stückelung: 5000 Fr.
