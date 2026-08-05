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05.08.2026 15:33:36
Anleihe: BNG Bank stockt Sustainable Bond um 150 Mio Fr auf
Zürich (awp) - Die niederländische BNG Bank N.V. stockt unter Federführung der Zürcher Kantonalbank eine Anleihe (Sustainable Bond) zu folgenden Konditionen auf:
Betrag: 150 Mio Fr. Gesamtbetrag (neu): 250 Mio Fr. Coupon: 0,8825% Emissionspreis: 99,774% Laufzeit: 9,736 Jahre, bis 21.05.2036 Liberierung: 28.08.2026 Yield to mat: 0,907% Spread (MS): +29 BP Spread (Govt): +53,6 BP ISIN-Nr.: CH1581468118 - Urspungs-Tranche: CH1484612101 Rating: AAA/Aaa/AAA (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 26.8.2026
uh/ra
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