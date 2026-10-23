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23.10.2026 11:54:37
Anleihe: BLKB nimmt 150 Mio. Fr. für 2 Jahre auf
Basellandschaftliche Kantonalbank
1187.92 CHF -1.08%
Zürich (awp) - Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) emittiert in Eigenregie eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 0,625% Emissionspreis: 100,04% Laufzeit: 2 Jahre, bis 30.10.2028 Liberierung: 30.10.2026 Yield to Mat.: 0,6048% Spread (MS): +30 BP Spread (Govt.): +39 BP ISIN: CH1434204371 Rating: AA+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 28.10.2026
uh/
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