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10.09.2026 12:30:36
Anleihe: BKW nimmt 200 Mio Fr. bis 2033 auf
Zürich (awp) - Die BKW emittiert unter Federführung von Commerzbank, UBS und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,25% Emissionspreis: 100,167% Laufzeit: 6 Jahre und 210 Tage, bis 25.03.2033 Liberierung: 25.09.2026 Yield to Mat.: 1,224% Spread (MS): +62 BP Spread (Govt.): +82 BP ISIN: CH1598620099 Rating: A/A (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 23.09.2026
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