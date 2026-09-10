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10.09.2026 12:30:36

Anleihe: BKW nimmt 200 Mio Fr. bis 2033 auf

Zürich (awp) - Die BKW emittiert unter Federführung von Commerzbank, UBS und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,25%
Emissionspreis:  100,167%
Laufzeit:        6 Jahre und 210 Tage, bis 25.03.2033
Liberierung:     25.09.2026
Yield to Mat.:   1,224%
Spread (MS):     +62 BP
Spread (Govt.):  +82 BP
ISIN:            CH1598620099
Rating:          A/A (UBS/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 23.09.2026

ra/

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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