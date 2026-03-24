Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’516 1.0%  SPI 17’471 0.9%  Dow 46’271 0.1%  DAX 22’637 -0.1%  Euro 0.9161 0.3%  EStoxx50 5’581 0.1%  Gold 4’396 -0.5%  Bitcoin 55’092 -1.1%  Dollar 0.7909 0.6%  Öl 103.9 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Roche1203204Partners Group2460882NVIDIA994529Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Palantir-Aktie im Zwiespalt: Wenn High-Tech-Profite auf moralische Bedenken treffen
So viel Gewinn hätte ein Stellar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Wert wäre mit einer Cardano-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen
Digitales Gold jagt echtes Silber: Das Duell um die Marktkapitalisierung
KI-Sensation 2026: Warum dieser unbekannte Player der NVIDIA-Aktie den Rang abläuft
Suche...
24.03.2026 19:15:36

Anleihe: BKW nimmt 200 Mio Fr. bis 2032 auf

(Ergänzt um Verwendungszweck)

Zürich (awp) - Die BKW emittiert unter Federführung von BNP Paribas, Deutscher Bank und Raiffeisen Schweiz eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,125%
Emissionspreis:  100,275%
Laufzeit:        6 Jahre, bis 27.04.2032
Liberierung:     27.04.2026
Yield to Mat.:   1,0775%
Spread (MS):     +64 BP
Spread (Govt.):  +77 BP
ISIN:            CH1523562002
Rating:          A/A (UBS/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 23.04.2026

Mit dem insgesamt vierten "Green Bond" sichere man sich langfristig attraktive Finanzierungskonditionen und setze einen neuen Akzent für die Finanzierung von Investitionen ins Stromverteilnetz über den Green-Bond-Markt, heisst es vom Berner Energieunternehmen in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Bei der Platzierung der festverzinslichen Anleihe habe es eine hohe Investorennachfrage gegeben.

uh/ys

Meistgelesene Nachrichten

Aktien-Boom: Rheinmetalls MARTE-Panzer im Blick- So reagieren HENSOLDT, RENK und TKMS
Xiaomi-Aktie im Fokus: Quartalszahlen liefern kein klares Bild
Rheinmetall-Aktie verliert: Konzern sieht Fortschritte beim F126-Grossprojekt - auch RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick
Iran-Krieg vor Deeskalation? SMI beendet Handelstag fest -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliesslich in Grün
Gold sicher verkaufen: So sollte man sich auf den Gang zum Händler vorbereiten
Gewinneinbruch: Sinopec-Aktie fällt - Öl-Riesen BP, Shell und ExxonMobil uneins
Diese Länder produzieren am meisten Gold
KI-Sensation 2026: Warum dieser unbekannte Player der NVIDIA-Aktie den Rang abläuft
Novo Nordisk-Aktie dennoch freundlich: Norwegischer Widerstand und Analystenskepsis im Fokus
Sonova-Aktie tiefrot: Trennung von Consumer-Sparte und neue Wachstumsziele

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.