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24.03.2026 19:15:36
Anleihe: BKW nimmt 200 Mio Fr. bis 2032 auf
(Ergänzt um Verwendungszweck)
Zürich (awp) - Die BKW emittiert unter Federführung von BNP Paribas, Deutscher Bank und Raiffeisen Schweiz eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,125% Emissionspreis: 100,275% Laufzeit: 6 Jahre, bis 27.04.2032 Liberierung: 27.04.2026 Yield to Mat.: 1,0775% Spread (MS): +64 BP Spread (Govt.): +77 BP ISIN: CH1523562002 Rating: A/A (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 23.04.2026
Mit dem insgesamt vierten "Green Bond" sichere man sich langfristig attraktive Finanzierungskonditionen und setze einen neuen Akzent für die Finanzierung von Investitionen ins Stromverteilnetz über den Green-Bond-Markt, heisst es vom Berner Energieunternehmen in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Bei der Platzierung der festverzinslichen Anleihe habe es eine hohe Investorennachfrage gegeben.
uh/ys
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