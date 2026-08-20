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20.08.2026 10:57:36
Anleihe: BKB nimmt 200 Mio Fr. für 3 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Basler Kantonalbank (BKB, mit Garantie Kanton BS) emittiert in Eigenregie eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 0,65% Emissionspreis: 100,126% Laufzeit: 3 Jahre, bis 10.09.2029 Liberierung: 10.09.2026 YTM: 0,6075% Spread (MS): +33 BP Spread (Govt.): +42 BP ISIN: CH1480163794 Rating Issuer: AA+/AAA (S&P/Fitch) Rating Garant: AAA (S&P) Kotierung: SIX, ab 09.09.2026
uh/
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