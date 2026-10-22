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22.10.2026 11:42:36

Anleihe: Berner KB nimmt 160 Mio Fr. bis 2034 auf

Zürich (awp) - Die Berner Kantonalbank emittiert in Eigenregie und zusammen mit der Basler Kantonalbank sowie der ZKB eine Anleihe (Senior Unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:         160 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,35% (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis: 100,328%
Laufzeit:       7,4 Jahre, bis 12.04.2034
Liberierung:    12.11.2026
Yield to Mat.:  1,304%
Spread (MS):    +65 BP 
Spred (Gov):    +88,1 BP
Rating:         A1 (Moody's)
ISIN:           CH1416797533
Kotierung:      SIX, ab 11.11.2026

dm/cg

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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