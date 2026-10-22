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22.10.2026 11:42:36
Anleihe: Berner KB nimmt 160 Mio Fr. bis 2034 auf
Zürich (awp) - Die Berner Kantonalbank emittiert in Eigenregie und zusammen mit der Basler Kantonalbank sowie der ZKB eine Anleihe (Senior Unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 160 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,35% (1. kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,328% Laufzeit: 7,4 Jahre, bis 12.04.2034 Liberierung: 12.11.2026 Yield to Mat.: 1,304% Spread (MS): +65 BP Spred (Gov): +88,1 BP Rating: A1 (Moody's) ISIN: CH1416797533 Kotierung: SIX, ab 11.11.2026
dm/cg
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