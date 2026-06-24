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Banque Cantonale Vaudoise Aktie 53175175 / CH0531751755

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24.06.2026 10:42:36

Anleihe: BCV nimmt 165 Mio Fr. bis Juli 2030 auf

Banque Cantonale Vaudoise
117.29 CHF 0.27%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die Banque Cantonale Vaudoise (BCV) emittiert in Eigenregie eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          165 Mio Fr. 
Coupon:          0,80%
Emissionspreis:  100,167%
Laufzeit:        4 Jahre bis 16.07.2030                
Liberierung:     16.07.2026
Yield to Mat.:   0,758%
Spread (MS):     +55 BP
ISIN:            CH1576559947
Rating:          AA (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 15.07.2026

hr/ls

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