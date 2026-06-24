Banque Cantonale Vaudoise Aktie 53175175 / CH0531751755
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24.06.2026 10:42:36
Anleihe: BCV nimmt 165 Mio Fr. bis Juli 2030 auf
Banque Cantonale Vaudoise
117.29 CHF 0.27%
Zürich (awp) - Die Banque Cantonale Vaudoise (BCV) emittiert in Eigenregie eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 165 Mio Fr. Coupon: 0,80% Emissionspreis: 100,167% Laufzeit: 4 Jahre bis 16.07.2030 Liberierung: 16.07.2026 Yield to Mat.: 0,758% Spread (MS): +55 BP ISIN: CH1576559947 Rating: AA (S&P) Kotierung: SIX, ab 15.07.2026
hr/ls
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