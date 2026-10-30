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Banque Cantonale Vaudoise Aktie 53175175 / CH0531751755

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30.10.2026 11:45:36

Anleihe: BCV nimmt 165 Mio Fr. bis Februar 2033 auf

Banque Cantonale Vaudoise
132.57 CHF 1.20%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die Banque Cantonale Vaudoise (BCV) emittiert in Eigenregie eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          165 Mio Fr. 
Coupon:          1,25%
Emissionspreis:  100,191%
Laufzeit:        6,178 Jahre bis 04.02.2033
Liberierung:     30.11.2026
Yield to Mat.:   1,218%
Spread (MS):     +63 BP
Spread (Govt):   n.a.
ISIN:            CH1623667214
Rating:          AA (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 27.11.2026

uh/

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