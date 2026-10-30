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30.10.2026 11:45:36
Anleihe: BCV nimmt 165 Mio Fr. bis Februar 2033 auf
Banque Cantonale Vaudoise
132.57 CHF 1.20%
Zürich (awp) - Die Banque Cantonale Vaudoise (BCV) emittiert in Eigenregie eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 165 Mio Fr. Coupon: 1,25% Emissionspreis: 100,191% Laufzeit: 6,178 Jahre bis 04.02.2033 Liberierung: 30.11.2026 Yield to Mat.: 1,218% Spread (MS): +63 BP Spread (Govt): n.a. ISIN: CH1623667214 Rating: AA (S&P) Kotierung: SIX, ab 27.11.2026
uh/
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