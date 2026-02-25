Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14'007 0.1%  SPI 19'237 0.2%  Dow 49'175 0.8%  DAX 25'093 0.4%  Euro 0.9128 0.1%  EStoxx50 6'160 0.7%  Gold 5'185 0.8%  Bitcoin 50'724 2.4%  Dollar 0.7748 0.1%  Öl 71.2 0.0% 
25.02.2026 13:18:36

Anleihe: BCN nimmt 105 Mio Fr. bis 2036 auf

Zürich (awp) - Die Banque Cantonale Neuchâteloise emittiert unter Federführung von Safra Sarasin eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          105 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,85%
Laufzeit:        10 Jahre, bis 2036
Liberierung:     24.03.2026
ISIN:            CH1522256168
Kotierung:       SIX

uh/

