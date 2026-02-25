|
25.02.2026 13:18:36
Anleihe: BCN nimmt 105 Mio Fr. bis 2036 auf
Zürich (awp) - Die Banque Cantonale Neuchâteloise emittiert unter Federführung von Safra Sarasin eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 105 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,85% Laufzeit: 10 Jahre, bis 2036 Liberierung: 24.03.2026 ISIN: CH1522256168 Kotierung: SIX
uh/
