Anleihe: Barry Callebaut nimmt mit 2 Tranchen 300 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Barry Callebaut begibt unter Federführung der UBS zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche Betrag: 160 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,800% Emissionspreis: 100,226% Laufzeit: 6 Jahre, bis 21.01.2031 Liberierung: 21.01.2025 Yield to Mat.: 1,760% Spread (MS): +135 BP Spread (Govt.): +143 BP ISIN: CH1400064569 Rating: Baa3/BBB- (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 17.01.2025 2. Tranche Betrag: 140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,100% Emissionspreis: 100,29% Laufzeit: 10 Jahre 1 Tag, bis 22.01.2035 Liberierung: 21.01.2025 Yield to Mat.: 2,0676% Spread (MS): +150 BP Spread (Govt.): +159 BP ISIN: CH1400064577 Rating: Baa3/BBB- (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 17.01.2025

Barry Callebaut will die finanziellen Mittel aus der Anleihenemission für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen, wie das Unternehmen am Dienstag schreibt. Damit erhöhe sich auch die finanzielle Flexibilität sowie die Fähigkeit der Gruppe, um den weiteren Preissteigerungen am weltweit volatilen Kakaomarkt zu begegnen, hält Finanzchef Peter Vanneste zudem fest.

