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11.08.2026 11:30:36
Anleihe: Banco Santander Chile nimmt 100 Mio Fr. bis 2031 auf
Zürich (awp) - Der Banco Santander Chile emittiert unter Federführung von BNP Paribas und Zürcher Kantonalbank eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (WNG) Coupon: 1,2575% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 5 Jahre, bis 26.08.2031 Liberierung: 26.08.2026 Spread (MS): +82 BP Spread (Govt.): +99 BP ISIN: CH1564881980 Rating: A-/A2 (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 24.08.2026
uh
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