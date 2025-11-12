Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.11.2025 12:09:36

Anleihe: Banco de Crédito e Inversiones nimmt 130 Mio Fr. für 6 Jahre auf

Zürich (awp) - Der Banco de Crédito e Inversiones SA (BCI) aus Chile emittiert unter Federführung von BNP Parinbas, Commerzbank und UBS eine Anleihe (Sustainable) zu folgenden Konditionen 

Betrag:          130 Mio Fr.
Coupon:          1,1825%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        6 Jahre, bis 03.12.2031
Liberierung:     03.12.2025
Spread (MS):     +96 BP
Spread (Govt.):  +113 BP
ISIN:            CH1503892668
Rating:          A2/A- (Moody's/S&P)
Kotierung:       SIX, ab 01.12.2025

uh/dm

