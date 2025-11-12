|
12.11.2025 12:09:36
Anleihe: Banco de Crédito e Inversiones nimmt 130 Mio Fr. für 6 Jahre auf
Zürich (awp) - Der Banco de Crédito e Inversiones SA (BCI) aus Chile emittiert unter Federführung von BNP Parinbas, Commerzbank und UBS eine Anleihe (Sustainable) zu folgenden Konditionen
Betrag: 130 Mio Fr. Coupon: 1,1825% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 6 Jahre, bis 03.12.2031 Liberierung: 03.12.2025 Spread (MS): +96 BP Spread (Govt.): +113 BP ISIN: CH1503892668 Rating: A2/A- (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 01.12.2025
uh/dm
