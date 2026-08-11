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11.08.2026 19:15:36
Anleihe: Axpo nimmt 100 Mio Fr. bis 2034 auf
(Meldung mit Verwendungszweck ergänzt.)
Zürich (awp) - Die Axpo Holding emittiert unter Federführung der Commerzbank und der Deutschen Bank eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,2900% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 8 Jahre, bis 15.09.2034 Liberierung: 15.09.2026 Spread (MS): +70 BP Spread (Govt.): +97 BP ISIN: CH1597777528 Rating: A-/A-/A- (ZKB/UBS/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 11.09.2026
Der Emissionserlös solle für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, beispielsweise für bestehende und neue Anlagen, teilte der Energiekonzern am Dienstag mit.
dm/uh
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