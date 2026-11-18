|
18.11.2026 13:21:36
Anleihe: Andermatt Swiss Alps AG nimmt 80 Mio Fr. bis 2028 auf
Zürich (awp) - Die Andermatt Swiss Alps AG emittiert unter Federführung der ZKB eine Anleihe zu folgenden Konditionen
Betrag: 80 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 3,000% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 2 Jahre, bis 11.12.2028 Liberierung: 11.12.2026 Spread (MS): +257 BP Spread (Govt.): +257 BP ISIN: CH1621649495 Kotierung: SIX, ab 10.12.2026
hr/an
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.